Carne e pesce non sicuri su un camion diretto ai ristoranti.

Carne e pesce non sicuri su un camion diretto ai ristoranti

Nei giorni scorsi la polizia stradale di Varallo ha fermato un autocarro impegnato nel trasporto di alimenti destinati alla ristorazione. Il controllo è avvenuto durante un normale servizio di vigilanza sulle arterie del territorio. Nel vano di carico erano presenti carne bovina e suina, molluschi, gamberi e altri prodotti alimentari diretti ad attività del settore.

Durante gli accertamenti gli agenti hanno verificato che il mezzo viaggiava con una temperatura non compatibile con la corretta conservazione dei prodotti. Una situazione che ha fatto scattare immediatamente le verifiche previste dalla normativa sanitaria, anche per evitare rischi legati alla sicurezza alimentare.

Irregolarità sulla tracciabilità

Oltre ai problemi relativi alla catena del freddo, parte degli alimenti trasportati risultava priva delle indicazioni obbligatorie sulla provenienza e sulla macellazione. Mancavano inoltre alcuni elementi necessari per garantire la completa tracciabilità della merce destinata alla distribuzione nel settore della ristorazione. Lo riporta Notizia Oggi

Per le violazioni accertate gli operatori hanno contestato sanzioni al conducente del veicolo. In collaborazione con il personale dell’Asl di Vercelli è stato disposto anche il sequestro dei generi alimentari, avviati successivamente alla distruzione secondo le procedure previste.

Foto redazione Notizia Oggi

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook