Temporale in Valsesia, pietre e fango invadono le strade provinciali.

Temporale in Valsesia, pietre e fango invadono le strade provinciali

Il forte temporale che ha interessato la Valsesia nella serata di ieri, domenica 16 agosto, ha certamente aiutato gli operatori impegnati contro gli incendi, ma ha anche provocato la discesa di materiale dai versanti lungo alcune strade. A segnalarlo è la Provincia di Vercelli, che ha comunicato la presenza di detriti sulla Sp 9 della Val Mastallone e sulla Sp 102 tra Quarona e la località Morondo.

Le precipitazioni hanno trascinato terra e altro materiale verso le carreggiate. La criticità principale è stata individuata nella zona di Nosuggio, mentre accumuli più contenuti sono stati segnalati anche oltre Piano delle Fate e Molino.

Operazioni di pulizia già in corso

Come riporta Notizia Oggi, la Provincia di Vercelli ha fatto sapere che la situazione resta sotto controllo. Gli interventi per eliminare i detriti sono iniziati già nella serata, con l’obiettivo di liberare le carreggiate interessate e riportare la viabilità alle normali condizioni.

Le operazioni riguardano sia la rimozione del materiale sceso dai versanti sia la successiva pulizia del piano stradale. Al momento non sono state segnalate interruzioni prolungate della circolazione, ma le condizioni possono richiedere particolare attenzione nei tratti coinvolti.

L’invito alla prudenza sulle strade

La raccomandazione rivolta agli automobilisti è di moderare la velocità e procedere con cautela. La presenza di residui sulla carreggiata può infatti rappresentare un pericolo anche dopo gli interventi principali di rimozione.

Particolare prudenza viene richiesta anche nell’eventualità di nuove precipitazioni, che potrebbero provocare ulteriori scarichi di materiale dai versanti. La situazione lungo la Sp 9 della Val Mastallone e la Sp 102 resta quindi sotto osservazione.

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