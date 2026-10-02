Tragedia nel cuore di Robecco sul Naviglio. Un operaio di 41 anni, residente nell’area di Vercelli, ha perso la vita in piazza Garibaldi precipitando dal sottotetto di un’abitazione dove stava eseguendo interventi di pulizia e sgombero.

Operaio cade dal sottotetto di una casa e muore

Secondo i primi accertamenti, l’uomo si sarebbe sporto dalla botola di accesso, forse sbilanciato dal peso dei sacchi di materiale accumulato durante le operazioni. La caduta dal tetto è stata drammatica: l’operaio è precipitato per diversi metri, impattando prima contro una porzione della copertura inferiore e finendo infine su un tavolato nel cortile interno.

I soccorsi, intervenuti con l’elisoccorso, l’automedica e i mezzi di base, si sono rivelati purtroppo inutili. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Locale, mentre i tecnici dell’ATS Prevenzione e Sicurezza sugli Ambienti di Lavoro sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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