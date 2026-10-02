Turno di notte: passeggiata notturna con Ars Teatrando

E’ ora di preparare gli scarponcini, il giubbotto e la lanterna: sta per arrivare la dodicesima edizione

di “Turno di notte”, la passeggiata notturna lungo i sentieri del lavoro in compagnia degli attori di Ars Teatrando. Le date sono sabato 3, venerdì 9 e sabato 10 ottobre . L’iniziativa è del DocBi-Centro Studi Biellesi in collaborazione con ARS Teatrando e con il supporto degli Amici del Rifugio Sella, Auser Valsessera, CAI Valsessera e il Comitato di Borgosesia della Cri Italiana, oltre che con il patrocinio di diversi altri enti ed associazioni. L’idea di fondo rimane quella iniziale, ovvero permettere ai partecipanti di fare un’esperienza immersiva percorrendo nottetempo l’antico sentiero operaio utilizzato dagli operai di Soprana e Curino per scendere agli opifici di Vallefredda. Si parte dal Rifugio Sella di Baltigati, dove il bar resterà aperto e, in attesa del proprio “turno di notte”, si potrà degustare nei locali coperti e riscaldati un’ottima polenta concia (costo 8 Euro) previa prenotazione telefonica (335 7757032 oppure 348 5193741).

Come ben sanno coloro che hanno già partecipato alle scorse edizioni, il percorso che scende sino alla “Fabbrica della ruota” si snoda per alcuni tratti nei boschi di castagno e per altri attraversa le caratteristiche montagnole delle “Rive rosse”. L’ambiente, già suggestivo di per sé, lo diventa ancor di più con il buio: le torce che illuminano il sentiero, le stelle e la luna in cielo creano un’atmosfera quasi da favola. La camminata è tutta in discesa, e dunque non comporta particolare fatica, ma alcuni passaggi sono un po’ impegnativi e non adatti a chi ha problemi di deambulazione. Si tratta infatti di un sentiero “vero”, ancorché ripulito, preparato e facilitato anche grazie all’intervento di una squadra di volontari del Cai Valsessera, e pertanto è indispensabile che ciascuno dei partecipanti sia abbigliato in maniera sportiva, con tanto di scarponcini e torcia elettrica a mano o frontale.

La camminata sarà condotta con lentezza, sia per tenere compatto il gruppo che, soprattutto, perché verrà impreziosita da quadri recitati dagli attori di Ars Teatrando in radure a lato del sentiero. Le quattro nuove scene appositamente scritte per questa edizione 2026 vedranno come protagonisti un anziano operaio disincantato e stanco che traccia un amaro quadro dei cinquant’anni passati in fabbrica, due giovani operaie alle prese con le loro pene d’amore, un giovane che subisce lo stigma sociale per la sua condizione di “diverso” e infine la giovane orditrice, già protagonista di una scena di alcuni anni fa, che ora ha avuto il coraggio di lasciare il posto in fabbrica per inseguire il suo sogno musicale a Milano.

Come sempre, i gruppi partiranno a 20 minuti l’uno dall’altro, a cominciare dalle ore 19,50 fino alle 21,30. Il costo del biglietto è di 10 Euro (gratuito per i bambini sotto i 10 anni). La prenotazione è obbligatoria e si può fare direttamente sul sito di Ars Teatrando (www.teatrandobiella.it) o telefonando al numero 333 5283350.

Giunti a destinazione, gli “operai” entreranno per il loro “turno di notte” nella “Fabbrica della ruota” dove potranno visitare le mostre “Di carta e di cotone. Il Biellese delle cartiere e dei cotonifici” e “Ido Novello, il poeta che dipingeva emozioni astratte”. Infine, all’esterno della fabbrica, tutti potranno godersi un cartoccio di caldarroste e un bicchiere di vino di mele preparati dai volontari dell’Auser Valsessera a sostegno delle proprie attività di solidarietà sociale. A partire dalle ore 21 sarà a disposizione, ma solo per gli autisti, un servizio di navetta per andare a riprendere le automobili lasciate al Rifugio Sella. Ma non è finita qui. Da quest’anno viene introdotta una importante novità: per chi ha problemi di deambulazione sarà possibile a quattro scene, recitate all’interno della “Fabbrica della ruota” nel pomeriggio di domenica 4 ottobre, con partenze dei gruppi dalle 15,30 alle 16,30. Anche per questi spettacoli è necessaria la prenotazione sul sito di Ars Teatrando (www.teatrandobiella.it) o al numero 333 5283350.

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