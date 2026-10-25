Sparatoria nella movida di Torino, un 19enne ricoverato in gravi condizioni

Due giovani sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta nella notte tra venerdì e sabato in via Matteo Pescatore, a Torino, a pochi passi da piazza Vittorio Veneto, nel cuore della zona della movida frequentata anche da tanti studenti biellesi.

Il più grave è un ragazzo di 19 anni, di origini dominicane e dipendente di un locale della zona, ricoverato all’ospedale Molinette. Anche il secondo ferito è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Prima la rissa, poi la sparatoria

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Torino, gli episodi sarebbero iniziati intorno all’una di notte, quando due gruppi di giovani sono stati coinvolti in una rissa.

Come riporta l’Ansa, dopo una prima colluttazione la situazione sembrava essersi tranquillizzata. Circa mezz’ora più tardi, però, uno dei partecipanti si sarebbe allontanato per poi tornare armato di pistola e fare fuoco contro il diciannovenne, raggiunto da diversi colpi.

Nella sparatoria sarebbe rimasto ferito anche un secondo giovane, che si trovava nelle vicinanze e che sarebbe stato coinvolto casualmente nell’accaduto.

Indagini per individuare chi ha sparato

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia e il personale del 118, che ha prestato le prime cure ai due feriti e li ha trasportati in ospedale.

Sono in corso le indagini della squadra mobile per identificare l’autore degli spari. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti e analizzando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

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