Sparatoria a Cameri: 50enne ferito da colpi di arma da fuoco

Il rumore degli spari, poi l’allarme e l’arrivo dei soccorsi. Il tardo pomeriggio di Cameri, nel Novarese, è stato segnato da una sparatoria che ha lasciato a terra un cinquantenne, raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco. A sparare sarebbe stata una persona da un’abitazione, mentre l’uomo colpito si trovava all’esterno. L’episodio è avvenuto poco dopo le 18 di oggi, giovedì 12 novembre.

Il 50enne, raggiunto da diversi proiettili, sarebbe rimasto ferito in più parti del corpo. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione.

Sparatoria a Cameri: carabinieri e 118 sul posto

Subito dopo la segnalazione sono scattati i soccorsi. Sul luogo della sparatoria è arrivata un’ambulanza del 118 proveniente da Novara, che ha prestato assistenza al ferito.

Presenti anche i carabinieri, intervenuti per effettuare gli accertamenti e ricostruire quanto accaduto.

Restano da chiarire le circostanze che hanno portato agli spari e le ragioni dell’aggressione.

Le indagini dei carabinieri sono in corso.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

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