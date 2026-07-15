Si tuffa nel Ticino e non torna più a galla: 59enne muore davanti ai familiari

Dopo essersi tuffato nelle acque del Ticino, un 59enne non è più riemerso e ha perso la vita. La tragedia si è consumata domenica in località Castelletto di Cuggiono, davanti agi sguardi attoniti di familiari e amici. La vittima è un uomo di origine peruviana.

Si tuffa nel Ticino e non riemerge, inutile il tentativo del 118 di salvare il 59enne

Come riporta Prima Milano Ovest, l’allarme è scattato poco dopo le 18, facendo partire un’imponente operazione di soccorso.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Legnano e Inveruno, supportati dal nucleo sommozzatori e dall’elicottero del reparto volo di Malpensa. Presenti anche il personale sanitario del 118, pronto a intervenire in caso di recupero in vita.

Il corpo individuato dai sommozzatori a circa due metri di profondità

Le ricerche si sono concluse con il ritrovamento del corpo dell’uomo, individuato a circa due metri di profondità. Nonostante la rapidità dell’intervento, per il 59enne non c’è stato nulla da fare e il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Purtroppo non è la prima volta che un bagnante viene tradito dalle correnti di un fiume. Il Ticino stesso, ogni anno, è teatro di numerosi interventi di soccorso e, purtroppo, di incidenti mortali dovuti alla forza della corrente e ai fondali insidiosi.

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