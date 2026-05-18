Si schianta contro un muro con la moto, morto centauro 66enne

Un motociclista di 66 anni ha perso la vita nel pomeriggio di domenica 17 maggio a Varzo, nel Vco. La vittima è Rinaldo Dell’Ava, ex dipendente delle ferrovie e volto conosciuto della zona. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 lungo la vecchia strada provinciale che attraversa il paese. L’uomo avrebbe perso il controllo della moto ed è finito violentemente contro un muro. Per lui non c’è stato nulla da fare.

L’impatto lungo la provinciale

Secondo le prime ricostruzioni raccolte dai carabinieri, il motociclista stava percorrendo la strada che conduce verso l’uscita dell’abitato quando avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. Nessun altro veicolo risulta coinvolto nell’incidente.

La moto ha terminato la corsa contro un muro ai margini della carreggiata. L’urto è stato violentissimo e il 66enne è stato sbalzato a terra. Alcuni automobilisti di passaggio hanno immediatamente dato l’allarme ai soccorritori, facendo intervenire in pochi minuti il personale sanitario del 118.

Inutili i tentativi di soccorso

Sul luogo della tragedia sono arrivati i sanitari con un’ambulanza e le pattuglie dei carabinieri. I medici hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma le ferite riportate nell’impatto erano troppo gravi. Il decesso è stato constatato direttamente sul posto.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e capire cosa abbia provocato la perdita di controllo della motocicletta. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti. L’incidente ha avuto pesanti conseguenze anche sulla viabilità della zona. Per diverse ore la circolazione è rimasta bloccata lungo la provinciale, creando lunghe code e rallentamenti in tutta l’area. Lo riporta Notizia Oggi

Foto d’archivio

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