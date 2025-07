Scontro tra auto e moto sulla Cremosina, un uomo in codice rosso

Grave incidente lungo la provinciale che collega la Valsesia al Cusio: scontro tra auto e moto sulla Cremosina.

Scontro tra auto e moto, centauro in codice rosso

Strada chiusa nel pomeriggio di oggi, domenica 20 luglio, per consentire i soccorsi a un motociclista rimasto gravemente ferito in un incidente. È successo lungo la strada provinciale 76 della Cremosina, che collega la Valsesia al Cusio. L’impatto ha visto coinvolte un’auto e una moto.

Come riporta Notizia Oggi, l’uomo che viaggiava in sella alla due ruote è stato condotto all’ospedale di Novara in codice rosso. I soccorritori lo hanno trasportato in elicottero.

Foto di repertorio

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook