Scompare a 16 anni, l’appello disperato della mamma: «Aiutatemi a trovarla».

Scompare a 16 anni, l’appello disperato della mamma: «Aiutatemi a trovarla»

Sono ormai più di dieci giorni che non si hanno notizie di Alisia, una ragazza di 16 anni di Verbania scomparsa dopo essersi allontanata da Torino domenica 8 novembre. La giovane si trovava in una comunità educativa del capoluogo piemontese. A lanciare un appello sui social è stata la madre, che chiede aiuto per ritrovarla. La famiglia vive giorni di profonda preoccupazione, mentre carabinieri e polizia sono impegnati nelle ricerche.

Si allontana dalla comunità e sparisce nel nulla

Alisia si trovava da qualche tempo in una struttura educativa di Torino. Secondo quanto raccontato dalla madre, la ragazza si era già allontanata una prima volta, per poi tornare in comunità. Successivamente, dopo aver recuperato le proprie cose, si è allontanata nuovamente. Da domenica 8 novembre non ha più dato notizie e i familiari stanno cercando di raccogliere qualsiasi informazione utile per rintracciarla.

L’appello della mamma si è rapidamente diffuso attraverso i social, raggiungendo numerose persone anche nel Verbano Cusio Ossola e nel Novarese. «Per piacere chiedo a tutti una mano… Se la vedete contattatemi», ha scritto. Un messaggio che esprime tutta l’angoscia di una madre che da giorni attende notizie della figlia e spera che qualcuno possa fornire indicazioni utili.

Possibili avvistamenti tra Omegna e Gravellona Toce

Alcune segnalazioni potrebbero aiutare a ricostruire gli spostamenti della sedicenne. Secondo quanto riferito dalla madre, Alisia sarebbe stata vista nella zona di Omegna e sarebbero arrivate indicazioni anche da Gravellona Toce. Si tratta però di avvistamenti ancora da verificare, che non permettono al momento di stabilire dove si trovi effettivamente la giovane.

Le ricerche coinvolgono carabinieri e polizia, impegnati a raccogliere elementi che possano consentire di rintracciarla. L’attenzione si concentra anche sui territori nei quali la ragazza potrebbe avere conoscenze. Ogni segnalazione attendibile può essere importante, ma è necessario che le informazioni vengano comunicate direttamente alle forze dell’ordine, evitando di diffondere voci non verificate.

Come riconoscere Alisia e a chi rivolgersi

Nell’appello diffuso sui social, la mamma ha fornito alcuni particolari utili per riconoscere la figlia. Alisia ha gli occhi verdi e i capelli di colore rossiccio, che potrebbero essere anche ricci. È alta circa un metro e 62 e, secondo le indicazioni della madre, indossava scarpe Nike bianche. La famiglia spera che questi dettagli possano aiutare qualcuno a riconoscerla e a segnalare la sua eventuale presenza. Lo riporta Notizia Oggi

«Chi la vede contatti il 112 o me», scrive, rinnovando la richiesta di aiuto. Anche la trasmissione Rai “Chi l’ha visto?” ha pubblicato una scheda dedicata alla sedicenne. Chiunque abbia informazioni è invitato a chiamare il 112, comunicando alle forze dell’ordine ogni elemento utile. La speranza della famiglia è che Alisia possa essere rintracciata al più presto.

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