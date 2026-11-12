Schianto tra moto e auto: muore a 56 anni ispettore della polizia.

Schianto tra moto e auto: muore a 56 anni ispettore della polizia

Un ispettore della polizia di Stato di Varese ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco dopo mezzogiorno di martedì 10 novembre a Tradate. La vittima è Oscar Zanoncini, 56 anni, rimasto coinvolto in uno scontro tra la sua motocicletta e un’automobile lungo la strada 233 Varesina. Il violento impatto non gli ha lasciato scampo, nonostante il rapido intervento dei soccorritori. Lo riporta Notizia Oggi.

L’incidente si è verificato in via Monte Grappa, nel tratto al confine tra Tradate e Venegono Inferiore. Le cause della collisione devono ancora essere ricostruite. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Saronno, intervenuti per effettuare i rilievi necessari. La tragedia ha provocato anche pesanti ripercussioni sulla viabilità, con rallentamenti in entrambe le direzioni.

Inutili i soccorsi, due persone ferite nell’auto

L’allarme è scattato intorno alle 12 e ha fatto mobilitare diversi mezzi di emergenza. Sul posto sono arrivati un’ambulanza della Croce rossa di Gallarate e un’automedica, mentre dalla base di Villa Guardia, nel Comasco, è decollato anche l’elisoccorso. Ogni tentativo di salvare il motociclista è risultato vano: il personale sanitario ha dovuto constatarne il decesso sul luogo dell’incidente.

Nello scontro sono rimasti coinvolti anche i due occupanti dell’automobile. Entrambi avrebbero riportato conseguenze lievi e sono stati accompagnati in codice verde all’ospedale. Intanto i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per stabilire come sia avvenuta la collisione.

Immagine d’archivio

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