Schianto tra auto e trattore: un ferito.

Schianto tra auto e trattore: un ferito

L’incidente è avvenuto martedì 22 settembre, dopo le 22, sulla provinciale 230 all’altezza di Buronzo. La dinamica è ancora da chiarire.

Un’auto si è scontrata con un trattore. Il conducente del primo veicolo ha riportato ferite.

I soccorsi sul posto

L’intervento dei pompieri di Vercelli e Santhià è valso all’illuminazione durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Come riporta Notizia Oggi, sul posto presenti anche i Carabinieri di Vercelli e Santhià e l’ambulanza di Santhià.

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