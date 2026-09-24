Fuori provincia
Schianto tra auto e trattore: un ferito
Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri
Schianto tra auto e trattore: un ferito.
Schianto tra auto e trattore: un ferito
L’incidente è avvenuto martedì 22 settembre, dopo le 22, sulla provinciale 230 all’altezza di Buronzo. La dinamica è ancora da chiarire.
Un’auto si è scontrata con un trattore. Il conducente del primo veicolo ha riportato ferite.
I soccorsi sul posto
L’intervento dei pompieri di Vercelli e Santhià è valso all’illuminazione durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.
Come riporta Notizia Oggi, sul posto presenti anche i Carabinieri di Vercelli e Santhià e l’ambulanza di Santhià.
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