Rifiuti abbandonati? A Gattinara guerra agli incivili e raffica di sanzioni

La vicina Gattinara ha deciso di prendere molto sul serio la questione dei rifiuti abbandonati e dei cestini usati impropriamente per i sacchetti della spazzatura domestici. Quattordici violazioni amministrative accertate e due denunce penali: è il bilancio dei controlli condotti nel paese al confine con il Biellese per contrastate il fenomeno e i comportamenti che danneggiano il decoro urbano. A rendere noti i risultati è stato il Comune stesso, che ha annunciato la prosecuzione quotidiana delle verifiche sul territorio.

Rifiuti abbandonati, raffica di sanzioni a Gattinara contro chi non rispetta le regole

Come riporta Notizia Oggi, l’amministrazione ha sottolineato come la città venga generalmente apprezzata per la pulizia e l’accoglienza, anche da visitatori e turisti. A maggior ragione il Comune intende intervenire su quella minoranza che non rispetta le regole, evitando che singoli episodi vanifichino l’impegno della maggior parte dei cittadini.

Sacchetti di rifiuti domestici gettati nei cestini

Tra i comportamenti finiti maggiormente sotto osservazione c’è l’abbandono dei sacchi domestici nei cestini pubblici lungo le strade, un fenomeno purtroppo diffuso anche a Biella. A Gattinara ne sono presenti circa 200, destinati ai piccoli rifiuti prodotti da chi frequenta vie, piazze e spazi pubblici e non utilizzabili come alternativa al normale sistema di raccolta.

I trasgressori individuati sono stati sanzionati e, quando sono emersi i relativi presupposti, denunciati. Proseguono inoltre i controlli con gli ispettori ambientali sulla raccolta differenziata, concentrati soprattutto su chi utilizza sistematicamente l’indifferenziato senza rispettare le modalità previste.

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