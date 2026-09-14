Fuori provincia
Preoccupato per la madre chiama la polizia ma… fa arrestare il fratello
Arresto per detenzione a fini di spaccio. E’ successo a Torino
Era preoccupato per la madre anziana, così ha chiamato la polizia. Non era però cosciente del fatto che il fratello detenesse in casa più di 250 grammi di hashish, provocandone l’arresto. È successo in un appartamento a Falchera, quartiere di Torino.
Si preoccupa per la madre e chiama la polizia
Era passato qualche giorno da quando il figlio non aveva più sue notizie, facendo scattare subito l’intervento della polizia. È stata proprio lei, però, ad aprire la porta agli agenti del commissariato di Barriera di Milano. La donna era in ottime condizioni di salute ma, una volta entrati nell’alloggio, i militari hanno sentito il caratteristico odore della cannabis.
Quando l’altro figlio della donna è rientrato in casa, i poliziotti hanno ispezionato la camera in cui dormiva e hanno trovato un pacchetto di hashish sul comò. Altro stupefacente è stato nascosto nella credenza del tinello e altro ancora nel box auto. Gli agenti hanno immediatamente fatto scattare l’arresto per detenzione di droga a fini di spaccio.
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Immagine di repertorio
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