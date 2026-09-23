Fuori provincia
Prende a pugni l’ex e la minaccia: arrestato
Fermato un 37enne: aveva con sè una carabina, risultata rubata e stupefacenti
Prende a pugni l’ex e la minaccia: arrestato. L’aggressore portato nel carcere di Ivrea.
Prende a pugni l’ex e la minaccia: arrestato
Sono stati i carabinieri di Settimo Vittone a fermare un 37enne accusato di atti persecutori e detenzione di arma illegalmente.
L’allarme era stato lanciato da una donna che aveva segnalato un’aggressione.
Come riporta Notizia Oggi, l’ex si era presentato nell’androne di casa e le aveva dato un pugno in volto, a seguire l’aveva minacciata di morte.
Le forze dell’ordine hanno fermato l’uomo che aveva con sé una carabina risultata rubata e 24 grammi di marijuana.
Immagine di repertorio
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