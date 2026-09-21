Scavalca la rete sul ponte della tangenziale

Un uomo stava scavalcando la rete sul ponte della tangenziale di Biella, ma fortunatamente è stato intercettato dagli operatori del 118.

Scavalca la rete, intercettato

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe parcheggiato la sua vettura poco prima, e poi si sarebbe diretto sul ponte a piedi. Avrebbe oltrepassato il guardrail e, infine, avrebbe iniziato ad arrampicarsi sulla rete.

A questo punto, i soccorritori si sarebbero avvicinati con la cautela del caso, iniziando a parlargli per dissuaderlo dal compiere l’estremo gesto. Sarebbe intervenuta, infine, la Polizia di Stato.

È stato proprio il dialogo con il personale sanitario a farlo desistere e, scampato il pericolo, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato in ospedale.

Chiedere aiuto è possibile

Si ricorda che a Biella sono attivi i servizi di supporto psicologico e di prevenzione per chi vive un momento di crisi o difficoltà.

Il servizio si svolge presso i Centri di salute mentale di Biella (0158461477) e di Cossato (01515159506), a cui ci si può rivolgere anche senza impegnativa. In caso di emergenza, è possibile rivolgersi anche al Pronto soccorso, dove è disponibile una consulenza psichiatrica tutti i giorni, 24 ore al giorno.

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Immagine di repertorio

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