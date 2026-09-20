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A Vigliano 68enne fa scappare la truffatrice

Era stata contattata con la tecnica del falso maresciallo dei carabinieri

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6 secondi fa

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si finge carabiniere
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A Vigliano 68enne fa scappare la truffatrice.

A Vigliano 68enne fa scappare la truffatrice

Contattata dal finto carabiniere una donna di 68 anni veniva convinta di confrontare i suoi gioielli con quelli provenienti da un furto.

Dopo la telefonata del finto maresciallo poco dopo alla porta della donna si presentava una ragazza. La 68enne però ha iniziato a insospettirsi e dopo avere letto anche sui giornali locali di continue truffe ha mandato via la truffatrice. Ha quindi allertato i carabinieri che hanno avviato le ricerche del caso.

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