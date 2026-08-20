Seguici su

Fuori provincia

Perseguita e minaccia di morte l’ex compagna: arrestato

La donna si è rivolta alla Questura di Vercelli mentre sul suo telefono arrivavano nuovi messaggi minatori. L’uomo era già sotto casa

Pubblicato

15 secondi fa

il

Due "pendolari delle truffe" arrestati dalla Polizia
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Nella serata del 3 agosto, nell’Ufficio Denunce della Questura di Vercelli si è presentata una donna in forte stato di agitazione. Ha chiesto aiuto, riferendo di essere vittima di reiterati atti persecutori e minacce di morte da parte dell’ex compagno.

Anche durante le operazioni di stesura dell’atto, sono arrivate sul telefono della donna diversi messaggi minatori attraverso i quali l’uomo affermava che la stava aspettando sotto casa con l’intenzione di aggredirla.

Intuendo la pericolosità della situazione, i poliziotti hanno avviato le ricerche dell’uomo, effettuando accertamenti sia all’interno che all’esterno dell’abitazione della donna e riuscendo a individuarlo all’interno della propria auto, parcheggiata a pochi metri dalla residenza della vittima.

I poliziotti sono quindi intervenuti, riuscendo a bloccare l’uomo e ad accompagnarlo in Questura. Anche in questa circostanza, l’uomo ha manifestato la volontà di avere un confronto con la donna, evidenziando – secondo quanto emerso nell’immediatezza dei fatti – una persistente intenzione di raggiungerla nonostante la gravità della situazione.

Per tali ragioni l’uomo, è stato tratto in arresto e, al termine degli adempimenti di rito, tradotto nella locale casa circondariale dove, in attesa di giudizio, gli è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *