Perseguita e minaccia di morte l’ex compagna: arrestato

Nella serata del 3 agosto, nell’Ufficio Denunce della Questura di Vercelli si è presentata una donna in forte stato di agitazione. Ha chiesto aiuto, riferendo di essere vittima di reiterati atti persecutori e minacce di morte da parte dell’ex compagno.

Anche durante le operazioni di stesura dell’atto, sono arrivate sul telefono della donna diversi messaggi minatori attraverso i quali l’uomo affermava che la stava aspettando sotto casa con l’intenzione di aggredirla.

Intuendo la pericolosità della situazione, i poliziotti hanno avviato le ricerche dell’uomo, effettuando accertamenti sia all’interno che all’esterno dell’abitazione della donna e riuscendo a individuarlo all’interno della propria auto, parcheggiata a pochi metri dalla residenza della vittima.

I poliziotti sono quindi intervenuti, riuscendo a bloccare l’uomo e ad accompagnarlo in Questura. Anche in questa circostanza, l’uomo ha manifestato la volontà di avere un confronto con la donna, evidenziando – secondo quanto emerso nell’immediatezza dei fatti – una persistente intenzione di raggiungerla nonostante la gravità della situazione.

Per tali ragioni l’uomo, è stato tratto in arresto e, al termine degli adempimenti di rito, tradotto nella locale casa circondariale dove, in attesa di giudizio, gli è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.

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