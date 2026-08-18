Scoppia la rissa a Biella: sei giovani identificati.

Intervento ieri notte. Le Volanti della Questura di Biella sono intervenute nei pressi di Piazza Martiri a Biella per sedare una lite passata alle vie di fatto e che vedeva coinvolto un gruppo di ragazzi di nazionalità italiana e straniera.

Nonostante la presenza sul territorio di sole due pattuglie della Polizia di Stato, il tempestivo intervento degli operatori ha consentito di contenere e riportare alla calma la lite, evitando che qualcuno riportasse ferite e senza rendere necessario l’intervento del personale sanitario del 118.

Sono al vaglio degli Uffici competenti le eventuali responsabilità penali dei sei soggetti identificati.

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