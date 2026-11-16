Paura sull’A4, auto sbanda e si ribalta più volte.

Paura sull’A4, auto sbanda e si ribalta più volte

Incidente stradale nelle prime ore della mattinata di domenica 15 novembre lungo l’autostrada A4, sulla carreggiata in direzione Milano. Intorno alle 6.30 una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Novara è intervenuta per soccorrere un automobilista. La vettura sulla quale viaggiava l’uomo, dopo aver sbandato, si è ribaltata più volte lungo l’autostrada.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, nell’incidente è rimasta coinvolta soltanto l’automobile condotta dall’uomo. Il veicolo avrebbe perso stabilità per cause ancora da chiarire, finendo per ribaltarsi. La dinamica dello schianto ha reso necessario l’intervento congiunto dei vigili del fuoco e dei sanitari, arrivati sul posto per prestare assistenza al conducente.

Una volta raggiunto il luogo dell’incidente, i pompieri della centrale di Novara hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario, collaborando con il personale sanitario del 118 nelle operazioni di soccorso. L’automobilista era l’unica persona coinvolta nell’incidente: non risultano infatti altri occupanti della vettura né ulteriori veicoli interessati dallo schianto.

L’intervento si è concentrato sia sull’assistenza alla persona sia sulle condizioni di sicurezza del mezzo incidentato, dopo i ripetuti ribaltamenti. Per quanto riguarda il conducente, non sono stati diffusi dettagli sulle sue condizioni di salute, né sull’eventuale trasferimento in una struttura ospedaliera dopo le prime operazioni di soccorso effettuate lungo la carreggiata autostradale.

La polizia stradale al lavoro per ricostruire la dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, ai quali sono affidati i rilievi per ricostruire quanto accaduto. Gli accertamenti dovranno consentire di chiarire le circostanze che hanno provocato lo sbandamento dell’automobile e la successiva sequenza di ribaltamenti lungo l’autostrada A4, in direzione Milano. Lo riporta Notizia Oggi

Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle cause dell’incidente, né sull’esatta posizione del tratto autostradale interessato o sulle eventuali ripercussioni per la circolazione. Resta confermato che nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nello schianto e che i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

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