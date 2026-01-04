Muore travolto dal treno sulla Torino-Milano

Tragedia alla stazione di Settimo: un uomo muore travolto dal treno. Stando alle prime ricostruzioni, si tratterebbe di un gesto volontario.

Travolto dal treno a Settimo

Il grave episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 3 gennaio, intorno alle 15.

Come riporta Notizia Oggi, l’intervento dei soccorsi è stato immediato: sul posto sono giunti i sanitari di Azienda Zero con le ambulanze, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Presenti anche gli agenti della polfer, incaricati dei rilievi e delle indagini, e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero della salma.

LEGGI ANCHE: Altro incidente ferroviario nel Biellese: bovini investiti a Candelo

Bloccata la circolazione dei treni

La circolazione ferroviaria nel tratto interessato è stata sospesa per ore. Per contenere i disservizi, Trenitalia ha attivato un servizio di autobus sostitutivi sulla linea Torino-Milano, in particolare tra Chivasso e Torino.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook