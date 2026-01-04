Fuori provincia
Muore travolto dal treno sulla Torino-Milano
La tragedia si è verificata ieri pomeriggio all’altezza della stazione di Settimo
Tragedia alla stazione di Settimo: un uomo muore travolto dal treno. Stando alle prime ricostruzioni, si tratterebbe di un gesto volontario.
Travolto dal treno a Settimo
Il grave episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 3 gennaio, intorno alle 15.
Come riporta Notizia Oggi, l’intervento dei soccorsi è stato immediato: sul posto sono giunti i sanitari di Azienda Zero con le ambulanze, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Presenti anche gli agenti della polfer, incaricati dei rilievi e delle indagini, e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero della salma.
LEGGI ANCHE: Altro incidente ferroviario nel Biellese: bovini investiti a Candelo
Bloccata la circolazione dei treni
La circolazione ferroviaria nel tratto interessato è stata sospesa per ore. Per contenere i disservizi, Trenitalia ha attivato un servizio di autobus sostitutivi sulla linea Torino-Milano, in particolare tra Chivasso e Torino.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook