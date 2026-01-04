Seguici su

Bloccata sulla cascata di ghiaccio, scalatrice salvata con l’elicottero

Intervento questa mattina dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese

Pubblicato

38 minuti fa

il

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti in tarda mattinata nel comune di Ceresole Reale (TO) per soccorrere una donna bloccata sulla cascata di ghiaccio Bellagarda.

L’allarme

L’allarme è stato lanciato intorno alle 11.45 quando la scalatrice si è trovata in difficoltà, senza riuscire né a salire, né a scendere. Sul posto è intervenuta in prima battuta una squadra a terra della locale stazione di Soccorso Alpino che ha raggiunto la cordata mettendo in sicurezza lo scenario e verificando che le possibilità di recupero erano rese complicate dalle condizioni di sicurezza della cascata non ancora pienamente formata, nonostante la basse temperature.

Si è quindi deciso di richiedere l’intervento del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte che è decollato con il conduttore dell’unità cinofila da valanga a bordo in supporto del tecnico di Soccorso Alpino. Dopo una breve perlustrazione aerea della zona, l’equipe ha valutato che la donna si poteva recuperare direttamente nel punto dove era bloccata al verricello. Dopo l’imbarco la paziente è stata valutata dal personale sanitario: avvertiva un principio di ipotermia ma è stata lasciata in piazzola a Ceresole Reale alle cure del proprio compagno di cordata.

