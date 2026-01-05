Seguici su

Fuori provincia

Distrutto il crocifisso alla Madonna dell’Orto

E’ il secondo episodio di vandalismo: a dicembre era stato rubato anche uno dei due ex voto custoditi all’interno della chiesetta

Pubblicato

35 minuti fa

il

Distrutto il crocifisso alla Madonna dell’Orto

Distrutto il crocifisso alla Madonna dell’Orto.

Distrutto il crocifisso alla Madonna dell’Orto

Durante il mese di dicembre l’oratorio della Madonna dell’Orto di Gattinara è stato teatro di due gravi episodi di vandalismo che hanno colpito la comunità locale. Il primo episodio ha riguardato il furto di uno dei due ex voto custoditi all’interno della chiesetta.

Il secondo, ancora più grave, si è verificato nel pomeriggio del 31 dicembre: ignoti hanno rovesciato i lumini, danneggiato un banco e distrutto il crocifisso posto sull’altare.

A denunciare la situazione  è il gruppo di volontari che si occupa della chiesetta. Lo riporta Notizia Oggi 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.