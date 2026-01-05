Distrutto il crocifisso alla Madonna dell’Orto.

Distrutto il crocifisso alla Madonna dell’Orto

Durante il mese di dicembre l’oratorio della Madonna dell’Orto di Gattinara è stato teatro di due gravi episodi di vandalismo che hanno colpito la comunità locale. Il primo episodio ha riguardato il furto di uno dei due ex voto custoditi all’interno della chiesetta.

Il secondo, ancora più grave, si è verificato nel pomeriggio del 31 dicembre: ignoti hanno rovesciato i lumini, danneggiato un banco e distrutto il crocifisso posto sull’altare.

A denunciare la situazione è il gruppo di volontari che si occupa della chiesetta. Lo riporta Notizia Oggi

