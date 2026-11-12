Muore nello schianto violentissimo tra tre auto.

Muore nello schianto violentissimo tra tre auto

Ancora una tragedia sulle strade piemontesi. Un uomo di 83 anni è morto l’altro giorno in un grave incidente stradale avvenuto tra Pecetto di Valenza e Bassignana, nel Monferrato. La tragedia si è verificata nel pomeriggio lungo la strada provinciale 78 Valenza-Rivellino. Nello scontro sono rimasti coinvolti tre veicoli, che hanno riportato danni molto ingenti a causa della violenza dell’impatto.

Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto in corrispondenza di una curva della provinciale, lungo un tratto già teatro in passato di altri sinistri. La collisione è stata particolarmente violenta, tanto che uno dei mezzi è terminato fuori dalla carreggiata. Le cause dello schianto non sono ancora state chiarite e saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a ricostruire la sequenza dei fatti.

Inutili i soccorsi per l’uomo di 83 anni

Come riporta Notizia Oggi, subito dopo l’incidente è scattata la richiesta di intervento ai soccorritori. Sul luogo dello scontro sono arrivati i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri. La situazione è apparsa immediatamente molto grave, soprattutto per uno degli occupanti dei veicoli coinvolti. Per l’anziano di 83 anni non c’è stato nulla da fare: l’uomo ha perso la vita in seguito al terribile impatto.

Foto d’archivio

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