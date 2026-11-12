Fuori provincia
Muore nello schianto violentissimo tra tre auto
Tragedia sulle strade piemontesi
Muore nello schianto violentissimo tra tre auto.
Muore nello schianto violentissimo tra tre auto
Ancora una tragedia sulle strade piemontesi. Un uomo di 83 anni è morto l’altro giorno in un grave incidente stradale avvenuto tra Pecetto di Valenza e Bassignana, nel Monferrato. La tragedia si è verificata nel pomeriggio lungo la strada provinciale 78 Valenza-Rivellino. Nello scontro sono rimasti coinvolti tre veicoli, che hanno riportato danni molto ingenti a causa della violenza dell’impatto.
Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto in corrispondenza di una curva della provinciale, lungo un tratto già teatro in passato di altri sinistri. La collisione è stata particolarmente violenta, tanto che uno dei mezzi è terminato fuori dalla carreggiata. Le cause dello schianto non sono ancora state chiarite e saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a ricostruire la sequenza dei fatti.
Inutili i soccorsi per l’uomo di 83 anni
Come riporta Notizia Oggi, subito dopo l’incidente è scattata la richiesta di intervento ai soccorritori. Sul luogo dello scontro sono arrivati i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri. La situazione è apparsa immediatamente molto grave, soprattutto per uno degli occupanti dei veicoli coinvolti. Per l’anziano di 83 anni non c’è stato nulla da fare: l’uomo ha perso la vita in seguito al terribile impatto.
Foto d’archivio
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