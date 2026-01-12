Muore a soli 52 anni, sconcerto a Gattinara.

Muore a soli 52 anni, sconcerto a Gattinara

Lutto a Gattinara per la scomparsa di Diego Cazzadore, venuto a mancare all’età di 52 anni venerdì 9 gennaio. Il decesso è avvenuto all’ospedale cittadino, dove era stato ricoverato a seguito di un malore: ma purtroppo non c’è stato niente da fare per lui.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra familiari, amici e conoscenti. A darne il triste annuncio sono la mamma Tonina, il papà Franco, i fratelli Carlo e Denis, l’adorato nipote Stefano, insieme a zii, cugini e parenti tutti. Tra i familiari, è particolarmente conosciuto il fratello Denis, da anni nell’amministrazione con il ruolo di assessore e molto conosciuto nel mondo dello sport cittadino. Lo riporta Notizia Oggi

Lunedì mattina il funerale

I funerali si svolgeranno oggi, lunedì 12 gennaio, a partire dalle 11, sempre nella parrocchiale di San Pietro. Al termine della cerimonia si proseguirà per il cimitero locale.

