Medico arrestato per pedopornografia a Torino

Come riportano numerosi siti di media nazionali, tra i quali anche RaiNews, la polizia ha dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagine preliminari di Torino, arrestando un medico torinese di 40 anni. L’uomo è indagato per produzione di contenuti multimediali realizzati mediante sfruttamento di minori e detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico scaricato in rete.

Secondo gli inquirenti era attivo nel dark web

Le contestazioni dell’Autorità Giudiziaria arrivano al termine di una indagine, durata più di 2 anni, curata dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, con la collaborazione del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino. Le azioni di cui è accusato si sarebbero svolte per ben 12 anni, all’interno di comunità attive nel web sommerso, ambiente in cui l’arrestato era particolarmente attivo.

Le indagini hanno permesso di associare agli pseudonimi utilizzati un’identità certa, ottenendo in un primo momento dall’Autorità Giudiziaria di Roma originariamente titolare dell’attività, un decreto di perquisizione locale, personale e informatica a carico del medico. I suoi dispositivi informatici sono stati sequestrati e analizzati.

Tra i contatti del medico c’era anche un sacerdote della provincia di Brescia, arrestato dagli investigatori della Polizia Postale lo scorso maggio.

