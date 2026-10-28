Le auto di due carabinieri bruciate davanti alla caserma. Si cercano testimoni – FOTO

È stato appiccato intenzionalmente l’incendio che lo scorso 7 agosto ha distrutto due automobili parcheggiate davanti alla caserma dei carabinieri di Cigliano, nel Vercellese. A confermarlo sono gli accertamenti tecnici e le prime risultanze investigative: sulle carcasse dei veicoli sono state trovate tracce riconducibili all’impiego di sostanze acceleranti.

Le due vetture, completamente divorate dalle fiamme, appartenevano a due militari in servizio proprio presso la stazione dei carabinieri del paese. Un episodio sul quale sono ancora in corso le indagini, con l’obiettivo di ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

Auto di due carabinieri bruciate: le analisi confermano la natura dolosa

A determinare la natura dolosa del rogo sono stati gli esami chimico-fisici eseguiti sui resti delle automobili e sui materiali raccolti sulla pavimentazione nell’area maggiormente danneggiata dal calore. Le analisi hanno dato esito positivo, rilevando la presenza di acceleranti e di specifici indicatori chimici riconducibili agli idrocarburi.

Parallelamente, gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza acquisite poco dopo l’incendio. La visione dei filmati è ancora in corso, anche a causa dell’ingente quantità di registrazioni da analizzare.

L’appello ai cittadini: “Segnalate informazioni utili”

L’Arma dei carabinieri invita chiunque possa essere in possesso di informazioni utili sull’accaduto a farsi avanti. L’appello è rivolto sia ai residenti di Cigliano sia alle persone che si trovavano nel Comune o erano di passaggio nella zona nei giorni interessati.

Eventuali segnalazioni possono essere comunicate alla centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Vercelli. Anche dettagli apparentemente marginali potrebbero contribuire a fare luce sull’incendio e a individuare chi ha agito.

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