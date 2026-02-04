La fortuna bacia la vicina Borgosesia: vinti 50mila euro con un Gratta e Vinci

La Dea bendata torna a sorridere al Piemonte, nei giorni scorsi è stato centrato un colpo da 50mila euro nella vicina Borgosesia: il Gratta e Vinci fortunato è stato un “Maxi Miliardario New”.

Borgosesia, vinti 50mila euro con un Gratta e Vinci

Secondo quanto riportato da Agipronews, la vincita è stata realizzata presso la Tabaccheria Quaderno, situata in piazza Giuseppe Mazzini 11, diventata in queste ore meta di curiosi e appassionati.

La notizia della vincita da 50mila euro si è rapidamente diffusa in città, alimentando la curiosità tra i clienti abituali della tabaccheria. Come spesso accade in questi casi, resta il massimo riserbo sull’identità del vincitore, che potrebbe essere un residente o un semplice cliente di passaggio.

