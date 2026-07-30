Investito da un treno all’alba: uomo di 60 anni trasportato in ospedale in codice rosso

Grave incidente all’alba di oggi, giovedì 30 luglio, a Borgo Ticino, dove un uomo di circa 60 anni è stato investito da un treno in transito.

Investito da un treno a Borgo Ticino

L’incidente è avvenuto intorno alle 4,45 lungo la massicciata ovest, in un tratto ferroviario situato all’esterno della stazione. Secondo le prime informazioni disponibili, il convoglio stava procedendo a bassa velocità quando si è verificato l’impatto.

Soccorso in codice rosso e portato all’ospedale di Borgomanero

Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure al ferito. L’uomo è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgomanero per gli accertamenti e le cure del caso.

Al momento non sono state rese note le circostanze che hanno portato all’investimento né le condizioni aggiornate del sessantenne. Saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire la dinamica dell’accaduto.

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