Gattino lanciato da un’auto in corsa, muore pochi minuti dopo.

Gattino lanciato da un’auto in corsa, muore poco dopo

Un gesto raccapricciante contro gli animali. Un gattino di circa due mesi è morto l’altro giorno a Ivrea dopo essere stato gettato dal finestrino di un’auto in movimento. L’episodio è avvenuto in pieno centro, nella zona del ponte Isabella, davanti a diversi passanti e automobilisti che hanno assistito alla scena.

Il piccolo animale è finito violentemente sull’asfalto mentre la vettura proseguiva la marcia. Le conseguenze dell’impatto sono state gravissime e, nonostante il tentativo immediato di prestargli aiuto, il gattino è morto una decina di minuti più tardi.

Un automobilista si ferma per soccorrerlo

Come riporta Notizia Oggi, tra le persone presenti c’era un ex volontario del gattile Eporedianimali, che viaggiava con la propria vettura dietro all’auto dalla quale è stato lanciato il cucciolo. L’uomo ha visto qualcosa cadere e rotolare sulla strada e ha immediatamente fermato il proprio mezzo.

Una volta raggiunto il gattino, ha cercato di prestargli i primi soccorsi. Nel giro di pochi minuti sono arrivati anche i volontari del rifugio locale, ma le condizioni dell’animale erano ormai troppo compromesse per riuscire a salvarlo.

Il piccolo è stato chiamato Angel

I volontari hanno scelto di dare simbolicamente al cucciolo il nome Angel. Un modo per non lasciare senza identità il gattino e conservare il ricordo di una vita durata appena due mesi e terminata in maniera violenta.

L’accaduto ha suscitato profonda indignazione tra quanti hanno assistito alla scena e nella comunità eporediese. Un episodio avvenuto nel cuore della città e reso ancora più drammatico dalla giovanissima età dell’animale.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato