Fugge nei boschi per evitare il controllo e precipita: muore a 29 anni.

Fugge nei boschi per evitare il controllo e precipita: muore a 29 anni

Un giovane nordafricano di 29 anni ha perso la vita precipitando in un dirupo nella mattinata di ieri, domenica 15 novembre, in località Bei, tra Domodossola e Bognanco, nel Verbano Cusio Ossola. La tragedia si è consumata durante una fuga dalle forze dell’ordine, in seguito a un controllo nella zona. Il giovane è precipitato per circa 200 metri. Ferito anche un altro ragazzo di 24 anni.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, nella zona boschiva era in corso un controllo da parte di una pattuglia composta da agenti della polizia di frontiera di Domodossola e militari della guardia di finanza. I due giovani si sono dati alla fuga, raggiungendo un’area particolarmente impervia. L’episodio si è verificato nell’ambito di accertamenti legati al sospetto di attività di spaccio. Lo riporta Notizia Oggi.

L’allarme e le difficili operazioni di ricerca nel dirupo

L’allarme è scattato intorno alle 10.05, facendo intervenire il personale sanitario del 118. A essere individuato per primo è stato il ragazzo di 24 anni, trovato a terra con diversi traumi. Più complesse si sono rivelate invece le operazioni per raggiungere il 29enne, precipitato nel dirupo. La conformazione del terreno ha reso particolarmente difficili i soccorsi.

Per le operazioni di ricerca e localizzazione del giovane è stato necessario l’intervento dell’elicottero del 118 e delle squadre del soccorso alpino della decima delegazione Valdossola. Al termine di un lungo intervento, i soccorritori sono riusciti a raggiungere il ragazzo. Purtroppo, però, per il 29enne non c’era ormai più nulla da fare: il personale intervenuto ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Fortunatamente meno gravi le conseguenze per l’altro giovane coinvolto nella vicenda. Il ventiquattrenne, soccorso dal personale sanitario dopo essere stato trovato a terra con diversi traumi, è stato valutato in codice verde. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Resta da chiarire l’esatta dinamica.

Foto d’archivio

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