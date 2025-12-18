Ferita in un’incidente, Matilde muore a 20 anni dopo cinque giorni.

Ferita in un’incidente, Matilde muore a 20 anni dopo cinque giorni

Non ce l’ha fatta Matilde Baldi, una ragazza di appena 20 anni rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto giovedì scorso sull’autostrada A33 Asti-Cuneo. La giovane è morta martedì dopo cinque giorni di ricovero in ospedale.

Matilde era una pallavolista della squadra PlayAsti. La sera dell’11 dicembre viaggiava in auto insieme alla madre: erano da poco passate le 20.30 e stavano rientrando a casa, percorrendo l’A33 in direzione Asti.

L’incidente lungo l’autostrada

All’altezza di Revigliasco d’Asti, per cause ancora in fase di accertamento, l’auto sarebbe stata tamponata da un altro veicolo. L’impatto è stato molto violento: la giovane ha riportato un grave trauma alla testa all’interno dell’abitacolo.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma fin da subito le condizioni di Matilde sono apparse disperate. La madre è stata trasportata in ospedale in codice giallo, mentre la ragazza è stata trasferita d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Alessandria, dove è rimasta in coma fino al decesso, avvenuto nella giornata di ieri. Lo riporta Notizia Oggi

Sull’incidente stanno lavorando gli agenti della polizia stradale di Bra. La Procura di Asti ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per fare piena luce sulla dinamica dello schianto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook