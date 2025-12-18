Addio a Tiziana Petterino, aveva solo 62 anni.

Addio a Tiziana Petterino, aveva solo 62 anni

Gattinara è in lutto per la scomparsa di Tiziana Petterino, venuta a mancare all’età di 62 anni dopo una vita dedicata con amore alla famiglia e al lavoro. Una notizia che ha profondamente colpito quanti l’hanno conosciuta e stimata. Da qualche tempo la donna combatteva contro una malattia.

Tiziana lascia il marito Massimo, i figli Andrea, Federica con Emanuele e Alessio, la mamma Rita, il fratello Giancarlo con Patrizia, oltre a cognati, nipoti, zii, cugini e tutti i parenti, ai quali si stringe l’affetto dell’intera comunità.

I funerali si svolgeranno oggi, giovedì 18 dicembre alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Gattinara, al termine dei quali il feretro proseguirà per il cimitero locale. Lo riporta Notizia Oggi

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook