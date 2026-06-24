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Fabrizio Moro all’Alpàa al posto di Ron

Concerto il 15 luglio

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25 secondi fa

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Fabrizio Moro all'Alpàa al posto di Ron
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Fabrizio Moro all’Alpàa al posto di Ron.

Fabrizio Moro all’Alpàa al posto di Ron

Mercoledì 15 luglio alle 21.30, in piazza Vittorio Emanuele II a Varallo, sarà Fabrizio Moro a esibirsi sul palco della cinquantesima edizione dell’Alpàa. Di fatto, il cantautore romano sostituirà Ron, costretto a fermare il proprio tour per motivi di salute.

L’annuncio è arrivato nelle ore successive alla comunicazione dello stop dell’artista pavese, con l’organizzazione che è riuscita a individuare rapidamente un nome di primo piano della musica italiana per garantire al pubblico una serata di grande richiamo. Lo riporta Notizia Oggi 

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