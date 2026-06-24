Fuori provincia
Fabrizio Moro all’Alpàa al posto di Ron
Concerto il 15 luglio
Fabrizio Moro all’Alpàa al posto di Ron.
Fabrizio Moro all’Alpàa al posto di Ron
Mercoledì 15 luglio alle 21.30, in piazza Vittorio Emanuele II a Varallo, sarà Fabrizio Moro a esibirsi sul palco della cinquantesima edizione dell’Alpàa. Di fatto, il cantautore romano sostituirà Ron, costretto a fermare il proprio tour per motivi di salute.
L’annuncio è arrivato nelle ore successive alla comunicazione dello stop dell’artista pavese, con l’organizzazione che è riuscita a individuare rapidamente un nome di primo piano della musica italiana per garantire al pubblico una serata di grande richiamo. Lo riporta Notizia Oggi
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