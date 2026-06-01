Fuori provincia
Dodicenne inghiottito dalle acque del Sesia, ritrovato il corpo
Dopo 48 ore di ricerche senza sosta
Dodicenne inghiottito dalle acque del Sesia, ritrovato il corpo.
Dodicenne inghiottito dalle acque del Sesia, ritrovato il corpo
A due giorni dalla scomparsa nel fiume Sesia, nel pomeriggio di ieri, domenica 31 maggio, è purtroppo stato ritrovato il corpo senza vita del dodicenne disperso dopo un bagno nelle acque del fiume a Vercelli. Il ritrovamento è avvenuto nel territorio comunale di Palestro, a diversi chilometri dal punto in cui il ragazzo era entrato in acqua. Sul posto hanno operato vigili del fuoco, sommozzatori e forze dell’ordine.
Le ricerche senza sosta
Per quarantotto ore i soccorritori hanno perlustrato il Sesia con gommoni, squadre a terra ed elicottero. Le operazioni si sono concentrate lungo il tratto compreso tra Vercelli e la zona di Prarolo, dove la corrente ha trascinato il corpo del ragazzo fino all’alveo del fiume.
La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori. Lo riporta Notizia Oggi
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