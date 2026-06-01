Dodicenne inghiottito dalle acque del Sesia, ritrovato il corpo.

Dodicenne inghiottito dalle acque del Sesia, ritrovato il corpo

A due giorni dalla scomparsa nel fiume Sesia, nel pomeriggio di ieri, domenica 31 maggio, è purtroppo stato ritrovato il corpo senza vita del dodicenne disperso dopo un bagno nelle acque del fiume a Vercelli. Il ritrovamento è avvenuto nel territorio comunale di Palestro, a diversi chilometri dal punto in cui il ragazzo era entrato in acqua. Sul posto hanno operato vigili del fuoco, sommozzatori e forze dell’ordine.

Le ricerche senza sosta

Per quarantotto ore i soccorritori hanno perlustrato il Sesia con gommoni, squadre a terra ed elicottero. Le operazioni si sono concentrate lungo il tratto compreso tra Vercelli e la zona di Prarolo, dove la corrente ha trascinato il corpo del ragazzo fino all’alveo del fiume.

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori. Lo riporta Notizia Oggi

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