Distacco di rocce, due alpinisti messi in salvo con l’elicottero.

Rocce si staccano, due alpinisti messi in salvo con l’elicottero

La scorsa notte il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nella zona del Monviso per il recupero di una cordata di alpinisti. I due alpinisti si trovavano nel bivacco Andreotti quando, intorno alle 23, hanno assistito a un importante distacco di rocce in zona e, dopo quanto accaduto le scorse settimane, hanno preferito allertare i soccorsi. Dalla Centrale Operativa si è deciso di inviare in loco l’elisoccorso in operatività notturna, per verificare che il distacco non avesse coinvolto il bivacco stesso mettendo a rischio l’incolumità degli alpinisti.

Al fine di effettuare l’operazione in sicurezza è stato imbarcato un tecnico del Soccorso Alpino aggiuntivo a supporto dell’equipe. Giunti sul posto, i due alpinisti sono stati recuperati tramite verricello e riaccompagnati a valle in sicurezza. Dalle prime verifiche effettuate, il distacco non ha interessato il bivacco, né il percorso di salita alla cima.

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