Disperso precipita in un dirupo: trovato vivo di notte dopo quattro ore di ricerche.

Disperso precipita in un dirupo

Un uomo disperso nei boschi di Rimella è stato trovato vivo la scosa notte dopo essere finito in un dirupo nella zona della frazione Roncaccio. Le ricerche erano iniziate intorno alle 21.30 con l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo.

Sul posto è stata organizzata una vasta operazione insieme al soccorso alpino della Guardia di finanza e ai volontari del soccorso alpino. Da Vercelli sono arrivate anche due unità Tas, specializzate nella Topografia applicata al soccorso, mentre da Novara è stata inviata l’unità di comando locale per coordinare le squadre impegnate sul territorio.

Droni e cani trovano il disperso

Nella prima fase sono entrate in azione le unità cinofile e i droni del soccorso alpino della Guardia di finanza di Alagna. Questi ultimi erano equipaggiati con tecnologia Imsi Catcher, utilizzata nelle operazioni per individuare il segnale del telefono cellulare della persona ricercata e restringere così l’area da controllare.

La svolta è arrivata intorno all’1.30. Grazie all’attività congiunta dei cani e dei droni, l’uomo è stato localizzato all’interno di un dirupo. Era ancora vivo. Una volta raggiunto, è stato immediatamente assistito e stabilizzato dal personale medico del soccorso alpino in attesa di organizzare la delicata operazione.

Un recupero complesso sul versante

Le caratteristiche del terreno hanno reso impossibile un normale trasporto a valle. Il versante era infatti molto ripido e instabile. Vigili del fuoco, soccorso alpino della Guardia di finanza e volontari hanno quindi raggiunto il punto portando anche l’attrezzatura necessaria per affrontare il recupero in sicurezza.

Sono state utilizzate tecniche Saf, Speleo-alpino-fluviali, e una barella Lecco per trasferire il ferito dal dirupo fino a una posizione dalla quale potesse essere recuperato dall’alto. Un intervento particolarmente impegnativo, proseguito per diverse ore nel cuore della notte. Lo riporta Notizia Oggi

Il verricello e il volo verso l’ospedale

Raggiunta una zona idonea alle operazioni aeree, è intervenuto l’elisoccorso di Aosta. L’uomo è stato imbarcato utilizzando il verricello e successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

L’operazione si è conclusa intorno alle 6.30, circa nove ore dopo l’attivazione dei soccorsi. Una lunga notte di lavoro che, grazie all’impiego coordinato di uomini, cani, droni e squadre specializzate, si è conclusa con il ritrovamento e il recupero in vita del disperso.

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