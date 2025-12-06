Camionista scrive dopo l’incidente: “Scusate per i danni”

Bel gesto di un camionista in seguito all’incidente che lo ha visto protagonista a Gattinara: l’uomo ha inviato una lettera alla redazione di Notizia Oggi per scusarsi per i danni e i disagi provocati. Nei giorni scorsi, infatti, il suo autoarticolato aveva abbattuto un balcone in centro.

Camionista scrive una lettera dopo l’incidente a Gattinara: “Scusate per i danni”

La scorsa settimana l’autista, mentre era alla guida del mezzo pesante, si era ritrovato in centro – forse tradito anche dal navigatore – e aveva accidentalmente colpito un balcone, provocando non pochi danni. Alcuni blocchi di granito si erano infatti staccati dalla struttura ed erano caduti su un’auto. Per fortuna non si erano registrati feriti.

Dopo l’episodio, l’uomo ha inviato una mail a Notizia Oggi, chiedendo di potersi scusare con la comunità di Gattinara. «Sono il camionista che l’altra sera ha provocato l’incidente nel centro di Gattinara tirando giù un balcone e non solo. Vorrei tanto chiedere scusa alla comunità di Gattinara per l’accaduto, specialmente a coloro che erano presenti li e anche ringraziarli molto, perché nonostante ciò che ho fatto mi hanno trattato e accolto con gentilezza».

L’autista ha inoltre esteso il proprio ringraziamento alle forze dell’ordine «che hanno svolto il loro lavoro con professionalità e gentilezza».

