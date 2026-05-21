Bimba di sei anni cade dal balcone al terzo piano.

Bimba di sei anni cade dal balcone al terzo piano

Una bambina di sei anni è caduta dal balcone di un appartamento al terzo piano: è accaduto nella serata di martedì 19 maggio, a San Maurizio d’Opaglio. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.

La piccola è precipitata nell’area parcheggio sotto l’edificio. L’allarme è scattato subito grazie alle persone presenti, che hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i volontari dell’Anpas locale.

I primi soccorsi

La caduta da un’altezza di alcuni metri ha reso necessario un intervento immediato e particolarmente delicato.

I soccorritori hanno prestato le prime cure alla piccola direttamente sul luogo dell’incidente. Le sue condizioni hanno spinto il personale sanitario ad attivare il trasporto urgente verso una struttura specializzata.

Il trasferimento a Torino

È stata quindi richiesta l’eliambulanza per il trasferimento all’ospedale Regina Margherita di Torino. La bambina è partita in codice rosso.

Restano in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica della caduta. Lo riporta Notizia Oggi

Foto d’archivio

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