Aveva solo 23 anni il motociclista morto nel Novarese.

Aveva solo 23 anni il motociclista morto nel Novarese

Aveva solo 23 anni il giovane che ha perso la vita nel primo pomeriggio di domenica 3 maggio, lungo la statale 229 del lago d’Orta, nel territorio di Suno. LEGGI ANCHE: Giovane motociclista si schianta contro un muro e muore

Il ragazzo, residente in provincia di Milano, viaggiava in direzione Novara quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo della moto finendo contro il muro esterno di un edificio all’angolo con via Cavaglio. L’impatto è stato devastante, tanto da danneggiare anche la struttura.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, supportati anche dall’elisoccorso decollato da Borgosesia, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Borgomanero, a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrebbe disporre ulteriori accertamenti.

I rilievi sono affidati alla polizia stradale, chiamata a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Non risultano coinvolti altri veicoli e, secondo i primi elementi, sull’asfalto non sarebbero state rilevate tracce di frenata; anche le immagini di videosorveglianza della zona sembrerebbero escludere la presenza di altri mezzi.

Un incrocio a rischio

Quello della Baraggia è un incrocio da tempo al centro delle segnalazioni per la sua pericolosità: da anni si chiede la realizzazione di una rotatoria per migliorare la sicurezza e ridurre il rischio di nuovi incidenti. Lo riporta Notizia Oggi

Immagine di repertorio

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