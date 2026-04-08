Auto prende fuoco in autostrada all’altezza di Carisio.

Auto prende fuoco in autostrada all’altezza di Carisio

Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di ieri, martedì 7 aprile, allo svincolo autostradale di Carisio, dove si è verificato un principio di incendio che ha coinvolto un’autovettura. L’allarme è scattato intorno alle 8.30, quando sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Livorno Ferraris, affiancate dai volontari di Santhià.

Una volta giunti sul luogo dell’emergenza, i vigili del fuoco hanno circoscritto le fiamme, sviluppatesi nel vano motore del veicolo. L’intervento si è concentrato dapprima sulla messa in sicurezza dell’auto e dell’area circostante, per poi procedere rapidamente con le operazioni di spegnimento, evitando che l’incendio potesse estendersi ulteriormente o causare danni più gravi.

Nessun ferito

La situazione è stata riportata sotto controllo in tempi contenuti e, fortunatamente, non si registrano persone ferite. Restano da chiarire le cause che hanno originato il principio di incendio, anche se non si esclude un guasto di natura meccanica o elettrica.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia stradale, che ha gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e ha effettuato i rilievi del caso. Lo riporta Notizia Oggi

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook