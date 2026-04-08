Addio a Marco, morto in un incidente a soli 41 anni

Addio a Marco, morto in un incidente a 41 anni.

Addio a Marco, morto in un incidente a 41 anni

A Fontaneto l’addio a Marco, morto in un incidente a 41 anni. Lo struggente ricordo della madre Chiara: «Un dolore che non ha forma, che toglie il respiro».

Addio a Marco, morto in un incidente a 41 anni

A Fontaneto D’Agogna si sono celebrati nella mattinata di oggi, mercoledì 8 aprile, i funerali di Marco Pinna, 41 anni, originario di Borgomanero. Il giovane uomo è tragicamente scomparso nel tardo pomeriggio di domenica 5 aprile in un incidente stradale a Gravellona Toce. Un momento di grande dolore per familiari, amici e per l’intera comunità del Borgomanerese, profondamente colpita dalla notizia.

L’incidente lungo la provinciale del lago d’Orta

L’incidente che è costato la vita al 41enne si è verificato lungo la strada provinciale 229. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto su cui viaggiava è uscita di strada e si è ribaltata, schiantandosi più volte contro il guard rail. Immediato l’intervento dei soccorsi, allertati poco prima delle 19, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato purtroppo inutile.

A bordo dell’auto si trovava anche un altro passeggero, un uomo di circa trent’anni, che è stato soccorso dai sanitari e trasferito in ospedale con un codice di media gravità.

Il ricordo della madre Chiara

In queste ore di lutto, a colpire profondamente è anche il messaggio della madre, Chiara, che ha voluto ricordare il figlio con parole cariche di dolore e amore: «Amore mio, oggi il mondo si è fermato. Non esistono parole giuste per spiegare il vuoto che hai lasciato… È un dolore che non ha forma, che toglie il respiro».

Un ricordo intimo, che restituisce il legame profondo tra madre e figlio, fatto di gesti quotidiani e affetto sincero: «Ripenso a te, a ogni piccolo momento… Mi dispiace per tutte le volte in cui forse non sono riuscita a dirti abbastanza quanto ti amavo». Parole che esprimono una sofferenza immensa, ma anche un amore che non verrà meno: «Non smetterai mai di essere mio figlio. Mai. Ti amerò per sempre». Lo riporta Notizia Oggi

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