Auto precipita da una villa e piomba sulla statale a Stresa.

Auto precipita da una villa e piomba sulla statale a Stresa

Rocambolesco incidente a Stresa, sul Lago Maggiore. Un’auto è caduta dal giardino di una villa e si è schiantata sulla statale 33. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 8 settembre, poco dopo le 14 nel tratto verso Belgirate, a circa un chilometro da Villa Pallavicino. Per fortuna non c’era nessuno a bordo del veicolo, così come per fortuna nessuna vettura in transito lungo la statale è rimasta coinvolta.

La vettura ha attraversato la recinzione della proprietà soprastante ed è precipitata fino alla strada, dove si è fermata occupando la carreggiata. Come detto, in quel preciso momento non stavano transitando altri mezzi: una circostanza che ha evitato conseguenze ben più pesanti.

Statale bloccata e traffico in coda

Come riporta Notizia Oggi, sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri di Stresa e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno provveduto a rimettere il mezzo sulle quattro ruote e a mettere in sicurezza l’area, in attesa delle operazioni necessarie per la successiva rimozione.

Per permettere l’intervento dei soccorritori e svolgere gli accertamenti, la statale 33 è stata chiusa alla circolazione per circa mezz’ora. Lo stop ha provocato rallentamenti e la formazione di alcune code lungo una delle principali arterie della zona del lago Maggiore.

I carabinieri ricostruiscono la dinamica

Resta ora da chiarire come il veicolo abbia potuto muoversi dalla proprietà e superare la recinzione fino a raggiungere la statale. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri. Probabilmente non era stato inserito correttamente il freno di stazionamento.

Foto redazione Notizia Oggi

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato