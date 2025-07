Addio al professor Luca Albertino, scomparso a 62 anni. Aveva insegnato in vari istituti della Valsesia e vinto in un celebre quiz televisivo 250 milioni di lire.

E’ stato celebrato martedì 15 luglio il funerale dell’insegnante Luca Albertino, 62 anni, di Gattinara. L’uomo, conosciuto da tutti come “Il professore”, si è spento a 62 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia. E nel cuore di tantissimi studenti ha lasciato un ricordo indelebile.

Sono parecchi gli alunni del liceo classico d’Adda di Varallo e dello scientifico Ferrari di Borgosesia che hanno avuto la fortuna di avere come insegnante Albertino. Una persona di cuore, un docente che era particolarmente competente ma non solo. E’ sempre stato in grado di distinguersi per la sua umanità con cui seguiva i ragazzi nel loro percorso di crescita formativa e personale.

Il ricordo degli ex allievi

Anche sui social nei giorni scorsi sono numerose le testimonianze in ricordo dell’insegnante.

«È mancato il mio professore di latino e italiano – scrive un ex alunno -. È grazie a lui se ancora oggi porto con me tante nozioni, ma soprattutto l’amore per una lingua, per una cultura, per un modo di pensare. Era un professore vero: appassionato, rigoroso, capace di trasmettere con forza e dedizione non solo contenuti, ma il senso profondo dello studio. Era un uomo speciale, che ha lasciato un segno. Lo ricorderò sempre con gratitudine».

Quando vinse 250 milioni (di lire)

A Gattinara però c'è chi ricorda Albertino come vincitore di un importante format televisivo nell'anno 2000. «Aveva partecipato a "Chi vuol essere milionario" su Canale Cinque.

