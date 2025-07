Travolto da due rotoballe, muore agricoltore di 43 anni

Si è spezzata a soli 43 anni la vita di un agricoltore piemontese, travolto da due rotoballe nel Casalese.

Travolto da due rotoballe di fieno, agricoltore muore a soli 43 anni nel Casalese

La tragedia si è consumata a Rosignano Monferrato, nel cuore del Casalese. La vittima, titolare della Cascina Noceto, ha perso la vita nella serata di martedì mentre lavorava nei campi tra strada Noceta e la strada provinciale 42.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri della compagnia di Casale Monferrato, intervenuti insieme al personale Spresal e ai sanitari del 118, l’uomo stava scaricando le rotoballe da un rimorchio agricolo. Come riporta Notizia Oggi, una di queste, forse a causa della pendenza del terreno, lo avrebbe colpito, provocandone la morte sul colpo. I soccorritori, seppure allertati rapidamente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sono tuttora in corso gli accertamenti per stabilire con certezza la causa e l’esatta dinamica dell’incidente.

La vittima lascia nel dolore la moglie e tre figli piccoli

L’agricoltore si chiamava Davide Arditi, era sposato e padre di tre figli piccoli, di 2, 7 e 8 anni.

«Tutta la comunità è in lutto – le parole del sindaco Cesare Chiesa –. Davide era una persona valida e molto presente. Mancherà a tutti noi».

