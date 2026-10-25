Addio a Fabio Giovanella, aveva solo 59 anni.

Addio a Fabio Giovanella, aveva solo 59 anni

Il Parco nazionale Val Grande perde una delle sue presenze più conosciute. Fabio Giovanella è morto a 59 anni dopo mesi segnati da gravi problemi di salute. Da ben 26 anni lavorava per l’ente, dove nel tempo era diventato un riferimento soprattutto per gli aspetti amministrativi e organizzativi.

La sua attività andava però ben oltre le normali incombenze d’ufficio. Era considerato una persona capace di trovare soluzioni concrete, spesso disponibile anche quando si presentavano problemi imprevisti. Una competenza maturata in tanti anni di lavoro e messa a disposizione anche delle iniziative promosse dal territorio.

Da aprile una lunga battaglia

Come riporta Notizia Oggi, le sue condizioni si erano aggravate la scorsa primavera. Ad aprile Giovanella era stato sottoposto a un intervento chirurgico a Novara. Da allora erano trascorsi circa sei mesi di cure e assistenza, senza però il recupero sperato.

La morte è arrivata qualche notte fa, chiudendo un periodo particolarmente difficile per i suoi familiari e per le persone che gli erano vicine. La notizia ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio, soprattutto nel mondo del Parco Val Grande e tra chi aveva collaborato con lui durante gli anni.

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