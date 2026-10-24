Addio a Devis Di Zazzo, morto a soli 52 anni.

Addio a Devis Di Zazzo, morto a soli 52 anni

Crescentino si è stretta ieri mattina, venerdì 23 ottobre, attorno alla famiglia di Devis Di Zazzo, scomparso improvvisamente mercoledì all’età di soli 52 anni. I funerali sono stati celebrati alle 10.30 nella chiesa parrocchiale dell’Assunta, dove amici e conoscenti hanno potuto accompagnarlo nell’ultimo saluto.

La morte del 52enne ha destato grande impressione in città, proprio per il carattere improvviso della notizia e per la sua giovane età. In molti lo conoscevano e ne ricordano soprattutto il carattere aperto e sorridente, una presenza capace di farsi apprezzare nei rapporti quotidiani e nelle occasioni di vita comunitaria.

Una scomparsa che ha colpito la città

La notizia si è diffusa rapidamente a Crescentino nelle ore successive alla morte. Attorno ai familiari si sono raccolte numerose testimonianze di affetto e vicinanza, rivolte in particolare al figlio, ai genitori Maria ed Ernesto e alle altre persone care.

Devis viene ricordato come un uomo allegro, disponibile e capace di affrontare la quotidianità con il sorriso. Una personalità che aveva costruito molti legami nel territorio, rendendo ancora più difficile accettare una scomparsa arrivata senza che amici e conoscenti potessero prepararsi. Lo riporta Notizia Oggi

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook