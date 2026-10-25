60enne muore soffocato da un panino durante un pic-nic.

60enne muore soffocato da un panino durante un pic-nic

Una giornata di svago si è trasformata in tragedia al parco Zoom di Cumiana. Un uomo di 60 anni è morto soffocato da un boccone mentre stava mangiando un panino durante un picnic organizzato all’interno del bioparco.

Il sessantenne, disabile, era arrivato al parco in carrozzina insieme a una comitiva composta da altre persone con disabilità e accompagnata da un gruppo di volontari che aveva organizzato la gita.

I soccorsi sono scattati immediatamente

Come riporta Notizia Oggi la situazione è precipitata nel giro di pochi istanti. Un pezzo di cibo avrebbe ostruito completamente le vie respiratorie, impedendo all’uomo di respirare. Gli accompagnatori e il personale del parco sono intervenuti subito, cercando di prestargli aiuto.

Contemporaneamente è stato chiamato il 118. L’ambulanza ha raggiunto rapidamente il parco, ma nonostante i tentativi effettuati sul posto per il sessantenne non è stato possibile fare nulla.

Una tragedia davanti agli altri partecipanti

Il decesso ha sconvolto il gruppo con il quale l’uomo aveva raggiunto Cumiana in mattinata. Quella che doveva essere una giornata all’aperto e in compagnia si è trasformata improvvisamente in un momento drammatico per volontari e partecipanti.

Immagine di repertorio

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