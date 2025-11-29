Stasera debutta la stagione teatrale al Giletti di Ponzone

Prenderà il via questa sera la nuova stagione teatrale al cineteatro Giletti di Ponzone organizzata dalle associazioni locali Il Prisma, Atelier e Carovana. Ad aprire la rassegna sarà la compagnia Torino Teatro che porterà in scena la commedia brillante “Un giardino di aranci fatto in casa” del grande autore teatrale Neil Simon che, consapevole che il teatro pur non potendo risolvere direttamente i problemi legati ai rapporti umani, può offrire la leggerezza necessaria per affrontarli in maniera vincente.

Altri appuntamenti

Gli altri appuntamenti della rassegna che avrà un’importante impronta musicale saranno: 13 dicembre “Mattia Pascal – il musical” della compagnia Bohème Carovana, fresco vincitore a Roma del concorso nazionale Fitalia come miglior musical in Italia a livello amatoriale; 31 gennaio, in occasione del giorno della memoria, “Ladro di razza” commedia tragicomica della Compagnia C’era l’acca di Bellinzago, vincitore di più di 20 concorsi in tutto il nord Italia; 21 febbraio la scuola di musical Centro Arte Danza di Pella porterà in scena due spettacoli nelle stessa sera, con “Do Re Mi” e “Sister” presenterà i giovanissimi allievi, futuri protagonisti del musical italiano; 21 marzo “America shitting” della Compagnia Gli Illegali di Alessandria, spettacolo vincitore del concorso regionale “Un Po di teatro 2025” e a chiudere la stagione sabato 25 aprile la Compagnia Carovana con il debutto del nuovo spettacolo musicale “Chi fermerà la musica?”

Inizio spettacoli ore 21.15. Biglietti sempre in prevendita su liveticket.it/cinemagiletti.

