Gran successo per il primo weekend dell’Estate Ponderanese: musica, emozioni e giovani talenti infiammano il pubblico.

Estate Ponderanese subito travolgente

Si è concluso con uno straordinario successo di pubblico il primo fine settimana dell’Estate Ponderanese, la rassegna che sta animando le serate estive del territorio con un programma ricco di grande musica, intrattenimento e valorizzazione delle eccellenze locali.

Il programma si è aperto venerdì con l’energia travolgente degli Asilo Republic, cover band che ha rivisitato in modo magistrale i più grandi successi di Vasco Rossi. Sabato la risposta del pubblico è stata altrettanto calorosa per una prima assoluta nel Biellese: l’esibizione di Jovanotte, tributo a Jovanotti. Lo spettacolo ha saputo trascinare e coinvolgere la piazza, regalandosi anche momenti di sincera emozione sulle note dei brani storici degli esordi, come La mia moto e Ciao mamma.

Una menzione speciale spetta ai gruppi di apertura, composti da giovanissimi talenti locali che si sono alternati sul palco tra venerdì e sabato: gli Overdrive, gli On Board e i Rust and Mud hanno sorpreso e conquistato la platea con la loro energia. Le prime due serate si sono poi concluse in festa all’insegna del ritmo: venerdì con la storia della musica dance selezionata da Gianluca Lanza, mentre sabato il DJ Michele Belli ha fatto rivivere le indimenticabili atmosfere dello storico Master Club di Biella.

A sigillare un weekend memorabile è stata la serata di domenica, durante la quale i Poohnto Fermo hanno regalato intense emozioni ai cittadini di Ponderano e ai numerosi visitatori giunti dai comuni limitrofi con il loro omaggio ai Pooh.

Gli appuntamenti del prossimo weekend: dal 7 al 9 agosto

L’Estate Ponderanese non si ferma e si prepara a raddoppiare l’appuntamento con un secondo fine settimana ricco di grandi ospiti e spettacoli:

Venerdì 7 agosto: Serata interamente dedicata al Re del Pop con l’attesissimo tributo dei King of Pop. L’apertura della serata sarà affidata al gruppo locale Maykover, mentre a seguire e in chiusura di serata si rispolvererà la nostalgia della musica anni ’80-’90 targata Discoteca Caravelle, con Giuliano Di Biase in consolle.

Sabato 8 agosto: Spazio al divertimento con il format “Too Much 90-2000”. La serata si aprirà con l’esibizione dei giovani talenti della scuola di musica Fabrika, per poi entrare nel vivo in consolle con i DJ Eta Beta J e Fumix e la partecipazione straordinaria dello special guest Filippo Dattilo, carismatico creator con oltre 2 milioni di follower sui social.

Domenica 9 agosto: Gran finale di weekend con il concerto tributo ad Adriano Celentano, portato in scena dall’energia di “Il Folle e la Band”.

Per tutta la durata degli eventi sarà attivo il servizio di Food & Beverage, curato dalle attività commerciali del territorio.

Informazioni e aggiornamenti: Per consultare il programma dettagliato delle singole serate e rimanere aggiornati sugli eventi, è possibile visitare i canali social ufficiali di Estate Ponderanese.

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